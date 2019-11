Boliviyada etirazlarda 383 nəfər xəsarət alıb

Boliviyada Evo Moralesin prezident seçkilərindəki qələbəsindən sonra başlayan etiraz aksiyalarında 19 gün əzində 380-dən çox insan xəsarət alıb.

Milli.Az bildirir ki, Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, etirazlar oktyabrın 20-də Boliviyada keçirilən prezident seçkilərində səslərin sayılmasından sonra başlayıb və bu günə qədər davam edir.

Ombudsmanın hesablamalarına görə, 21 oktyabr - 8 noyabr tarixləri arasında, Boliviyanın müxtəlif şəhərlərində 383 nəfər - 325 kişi və 58 qadın xəsarət alıb.

Malumatda bildirilir ki, etirazlar başlayandan polis 195 nəfəri saxlayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.