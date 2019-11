Boliviya prezidenti Evo Morales bazar günü yeni seçkilər elan edildikdən sonra istefa verməyəcəyini söyləyib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Morales öz vəzifəsi barəsində bunları deyib: "Konstitusiya vəzifəsini yerinə yetirmək və mandatı vaxtında başa çatdırmaq niyyətindəyəm".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.