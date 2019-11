Bakı. Trend:

Boliviya prezidenti Evo Morales istefa etdiyini açıqlayıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Pagina 7" qəzeti bildirib.

Məlumata əsasən, keçmiş dövlət başçısının təyyarəsi Argentina ərazisində uçuş planını istəyıb. Təyyarə El-Alto beynəlxalq hava limanından uçub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl silahlı qüvvələr onu ölkədə sabitliyin təmin olunması üçün vəzifədən getməyə çağırdılar.

