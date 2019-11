İngiltərə Premyer Liqasında 12-ci tur başa çatıb.

Milli.Az xəbər verir ki, "Brayton"u qəbul edən "Mançester Yunayted" 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

Premyer Liqanın turnir cədvəlinə 34 xalla "Liverpul" başçılıq edir. "Mançester Yunayted" 16 xalla 7-ci, "Brayton" 15 xalla 11-cidir.

"Mançester Yunayted" - "Brayton" - 3:1

Qollar: Andreas Pereyra, 17, Devi Pröpper, 19 (avtoqol), Markus Reşford, 66 - Lyüis Dank, 64

