Rus baş nazirin oğlu erməni qızla evlənir?

Rusiya Baş naziri Dmitri Medvedyevin oğlu erməni qızla görüşür.

Modern.az xəbər verir ki, İlya Medvedyevin Moskva Dövlət Universitetinin Asiya və Afrika Ölkələri İnstitutunun 25 yaşlı tələbəsi Yana Qriqoryanla sevgili olduğu bildirilir.

"İlya erməni qızını anası Svetlana ilə 1 il olar ki, tanış edib. 2018-ci ilin sentybarında onlar üçlükdə Soçidə keçirilən "Yeni dalğa” musiqi festivalını ziyarət ediblər”.

Yana Qriqoryanın universitetdə "Erməni dilində fars dilindən alınma sözlər problemi” adlı diplom işini müdafiə etdiyi məlumdur.

