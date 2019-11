Bakı. Trend:

Fransanın cənub-şərq departamenti Dromda 5,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, zəlzələ nəticəsində Ardeş departamentinin 3 və Drom departamentinin 1 sakini yüngül xəsarətlər alıblar.

Məlumatda Le-Tey regionunda təxminən 200 evə ziyan dəydiyi, həmçinin meriya binasında çatların əmələ gəldiyi bildirilir.

