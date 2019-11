Bakı. Trend:

Meksika hakimiyyəti Boliviya prezidenti vəzifəsindən istefaya gedən Evo Moralesə siyasi sığınacaq vermək qərarına gəlib.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Meksikanın xarici işlər naziri Marselo Ebrard deyib.

M.Ebrard bildirib: "Meksika XİN cənab Evo Moralesə humanitar səbəblərdən siyasi sığınacaq vermək qərarına gəlib".

