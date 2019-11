Ötən həftə müğənni Niyam Salaminin şəhər restoranlarından birində konserti keçirilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, konsertdən görüntülər "X maqazin" proqramında yayımlanıb.

Məlum olub ki, ifaçı səhnəyə kəcavədə giriş edib. Onu restorana dörd nəfər çiynində gətirib.

Qeyd edək ki, ötən həftə konsertindən foto paylaşan Niyamın başındakı qırmızı qaşlı tac izləyicilərin qınaq hədəfi olmuşdu.

Milli.Az

