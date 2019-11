Fəzail Ağamalı: “Kiçik və orta biznesə 3-5 faizlə kreditlər verilməlidir”

2019-cu il ölkəmizin taleyində zəngin hadisələrlə yadda qalacaq. Yaşadığımız ildə iqtisadi, sosial, siyasi sahədə böyük addımlar atılıb. 2020-ci ilin büdcəsi əldə edilənlərə əsaslanaraq hazırlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri deputat Fəzail Ağamalı Milli Məclisdə 2020-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

O, əlavə edib ki, büdcədə təhsil xərclərinin 40 faiz artırılması əslində büdcənin social yönümlü olmasının göstəricisidir: “Ümid edirəm ki, yeniləşən komanda qarşıya qoyulanlara nail olacaq. Qeyri neft sektorunun inkişafında uğurlar əldə ediləcək. İlk olaraq kiçik və orta biznesin inkişafı vacibdir. Prezident də bu məsələyə xüsusi önəm verir. Məncə, kiçik və orta biznesin genişləndirilməsi üçün onun maliyyələşdirməsinin əsasları genişləndirilməlidir. Kiçik və orta biznesə 3-5 faizlə kreditlər verilməlidir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.