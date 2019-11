Əfganıstanda daxili işlər nazirliyinin binası yaxınlığında partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Əfganistanın daxili işlər nazirliyi partlayışla bağlı məlumatı təsdiqləyib.

Məlumata görə, partlayış nəticəsində ən azı iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.

Milli.Az

