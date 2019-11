21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığma komandası bu gün “Dalğa Arena”da yoldaşlıq oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalı həmyaşıdları ilə qarşılaşan yığmamız heç-heçə edib – 1:1. Millimizin heyətində Özan Can Kökcü fərqlənib.

