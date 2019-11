Meksikada bir yük maşınənən arxasında havasızlıqdan ölmək üzrə olan və içlərində hamilə qadın, uşaqların da olduğu 62 qanunsuz miqrant saxlanılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, verilən məlumata görə onların çoxu Qvatemaladan gələn miqrantlar olublar. Onların məqsədi Meksikadan keçərək ABŞ-a çatmaq olub.

Qeyd edək ki, bundan öncə də İngiltərədə bir yük maşınından 39 cəsəd tapılmış və hamısının vietnamlı miqrantlar olduğu məlum olmuşdu.

