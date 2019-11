“İraqda hərbi çevriliş olduğuna dair xəbərlər həqiqəti əks etdirmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İraqın Müdafiə Nazirliyi belə bəyanat yayıb. Açıqlamaya görə, dövlət qurumlarına dair bəzi internet səhifələrində “İraqda hərbi çevriliş” oldu xəbərdarlıqları hakerlər tərəfindən yazılıb.

Məlumata görə, hakerlər dövlətə məxsus bəzi səhifələri ələ keçirib. Onların geri qaytarılması üçün işlər görülür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

