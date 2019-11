Bakıda sürücü qadına qarşı belə tərbiyəsizlik etdi - VİDEO

Bakıda yağışlı havada yolun kənarında dayanmış qadının üstünə su sıçradan sürücü kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 40 RJ 054 dövlət nömrə nişanlı, "UAZ" markalı avtomobilin sürücüsü yolda diqqətli olmur və suyu səki ilə hərəkət edən qadının üstünə sıçradır.

Qeyd edək ki, İnbati Xətzialar Məcəlləsində nəzərdə tutulub ki, küçələrdəki suyu, palçığı qəsdən piyadaların, digər avtomobillərin, binaların üzərinə sıçradan sürücülər barədə məsuliyyət nəzərdə tutulub.

Belə ki, yolda piyadalara, binalara və nəqliyyat vasitələrinə qəsdən su sıçradılmasına görə sürücülər 40 manat miqdarında cərimə olunurlar. (avtosfer.az)

