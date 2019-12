Acun Ilıcalının yeni layihəsi olan "Exatlon Challenge"nin 18 iştirakçısından biri Zeynep Aleyna Şen sosial mediada diqqət çəkib.

Milli.Az yenicag.az-a istinadla xəbər verir ki, video bloger olan xanım paylaşımları ilə xeyli izləyici yığıb. O, bədənindəki döymələrlə daha çox maraq doğurub.

1997-ci il təvəllüdlü Zeynep bir zamanlar təhsil üçün İngiltərəyə yollansada da, hazırda Türkiyənin İstanbul Bilgi Üniversitesində oxuyur.

Fotoları təqdim edirik:

Milli.Az

