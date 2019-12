Türkiyə Rusiyadan yeni “S-400” raket kompleksləri ala bilər.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiyanın Hərbi-Texniki Əməkdaşlıq üzrə Federal Xidmətinin direktoru Dmitri Şuqayev bildirib. O, Türkiyə ilə Rusiya arasında “S-400” kompleksinin almasına dair yeni müqavilə imzalanacağının ehtimal olunduğunu deyib.

“Türkiyənin Rusiyadan 2020-ci ildə əlavə “S-400”lər alınmasına dair müqavilə imzalaması ehtimalı var”, - deyə o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.