Polis leytenantı Murad Abdullayevdən ayrılan gənc aktrisa Pərvin Abıyeva yenə də paylaşımı ilə gündəmə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa “İnstagram” hesabında paylaşım fotosunu paylaşıb. Fotoya isə belə şərh verib:

“Sizə baxıramsa, o demək deyil ki, görürəm. Düşünürəm, o demək deyil ki, fikirliyəm”.

Onun paylaşımı izləyicilər təfərindən birmənalı qarşılanmayıb.

Onun şəkildə kədərli və üzgün olduğunu, depressiyaya düşdüyünü yazırlar.

