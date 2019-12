Müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi düşmənlərindən bəhs edib.

Xatirə fotosunu yayımlayaraq "Mənə dost olana canımı verməkdən, düşmən olana zülm etməkdən zövq alaram" sözlərini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.