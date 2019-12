Parlament sədri: “Gürcüstan üçün “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələri ilə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir”

“Gürcüstan üçün “Şərq tərəfdaşlığı”na üzv ölkələrlə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürücstan parlamentinin sədri Arçil Talakvadze Avronest Parlament Assambleyasının Tbilisidə keçirilən VIII plenar sessiyasında çıxışında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” təşəbbüsü regionda sabitlik və demokratik inkişafa dəstək verir.

Spiker “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrində həll olunmamış münaqişələrin olduğunu təəssüflə qeyd edib.

A.Talakvadze deyib ki, iqtisadi inkişaf , demokratikləşmə və sosial rifahın yüksəldilməsi yolu ilə bölgədə mövcud çağırışların öhdəsindən gəlmək mümkündür. “Əminəm ki, Gürcstanda demokratik inkişaf və tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq yolu ilə çağırışların aradan qaldırılmasına nail olunacaq”.



