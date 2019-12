Fədayə Laçın 1 saatda qazandığı pulun məbləğini açıqladı - VİDEO

Bir ay əvvəl azadlığa buraxılan müğənni Fədayə Laçın toy qiymətini açıqlayıb.

Milli.Az Azxeber.com-a istinadla xəbər verir ki, ifaçı ARB-nin "Hüseynova bacıları" proqramında duet ortağı Tacir Şahmalığolu ilə indiyədək heç bir problemi olmadığı üçün birlikdə toya getdiyini billdirib:

"O yazılanlanrdan mənim xəbərim yoxdur. Bizim aramızda qətiyyən heç nə olmayıb. Eşitdiyimə görə dalımca yaxşı danışmayıb. Özü deyir ki, jurnalistlər fikrini dəyişdirib yazıblar. Biz o günü toyda idik. Tacirin oxuduğu toyda 1 saata 2-3 min manat qazanıramsa, bundan niyə imtina edim?!"

