“Eurohome”da malları yanan sahibkarlar yolu kəsib maşınlara hücum çəkdilər - VİDEO

“Eurohome” ticarət mərkəzində malları yanan sahibkarlar Bakı-Sumqayıt yolunu bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tikinti materiallarının satıldığı bazarda baş verən yanğın zamanı maddi ziyana düşən sahibkarlar öz etirazlarını bildirmək üçün belə bir yola əl atıblar.

Ətrafdakıların çəkdiyi görüntülərdən aydın olduğu kimi sahibkarlar yolun qarşısını kəsir.

Hətta, bununla razılaşmayan bir sürücüyə hücum çəkib döyməyə çalışırlar. Narazı kütlə maşınların şüşəsinə yumruq atır, sürücülərin avtomobili saxlamasını tələb edirlər.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.