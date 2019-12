Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin növbəti dəfə görüşəcəklər.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə rəsmi Kreml məlumat yayıb. Yayımlanan məlumata görə, iki ölkə lideri bu görüşdə Liviyaya hərbi dəstək məsələsini müzakirə edəcəklər.

