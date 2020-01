Bəhreynin ən böyük aviaşirkəti "Gulf air" amerikan zərblərindən sonra Bağdad və Nəcəf şəhərlərinə uçuşları dəyandırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, daha əvvəl eyni tədbirlər İordaniyanın Royal Jordanian Airlines şirkəti tərəfindən də görülmüşdü.

Uçuşların nə vaxt bərpa olunacağı məlum deyil.

