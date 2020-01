Bakıda 36 yaşlı qadın itkin düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, paytaxt sakini Şahnəzər Hümbətov Xətai rayon Polis İdarəsinin 36-cı Polis Bölməsinə ərizə müraciət edərək bildirib ki, onunla eyni ünvanda yaşayan qızı, 1984-cü il təvəllüdlü Elza Əsgərova yanvarın 9-u yaşadıqları evdən çıxaraq geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.