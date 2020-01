Qəbizliyin təbii üsullarla müalicəsi

Qəbizlik xoşagəlməz bir vəziyyətdir ki, bu haqqda danışmaq utandırıcı hal kimi gəlir və bu problemin həllini özümüz tapmağa çalışırıq.

Bu gün dərman müalicəsindən başlayaraq, təbii üsulla müalicəsi ilə bitən ev şəraitində qəbizliyi aradan qaldırmağın bir çox yolları var.Bir insanın bağırsaqlarını boşaltmamasının səbəblərindən biri, kifayət qədər maye qəbul etməməsi ola bilər, bunun nəticəsində orqanizm bağırsaqdakı bu çatışmazlığı ödəyir. Nəcis kütlələri sərtləşir, bağırsaqdan keçməsi çətinləşir.

Ümumi bir tövsiyyə- gündə 1,5-2 litr su istehlakıdır. Lakin qəbizlik meyilliyi ilə suyun həcmi 2,5 litrə qədər artırıla bilər. Suyun gündəlik dozasının artması yalnız ürək və böyrək patologiyaları olmadıqda həyata keçirilə bilər.

Səhər oyandıqdan dərhal sonra 200 ml sərin su içsəniz bağırsaqların işləməsinə səbəb olacaq.Qurudulmuş meyvələrin istifadəsi uzun müddətdir qəbizliyin aradan qaldırılmasının ən təsirli üsullarından biri kimi tanınmışdır. Onların içərisində çox miqdarda lifin olması səbəbi ilə bağırsaq hərəkətliliyi işə düşür və onların bir hissəsi olan sorbitol xoleretik təsir göstərir.

Müalicə günəbaxan, zeytun, gənəgərçək, kətan və dəniz iti yağı ilə də həyata keçirilə bilər.Bitki yağları bədən üçün ən faydalı və dəyərlidir.Hətta səhər ac qarına bir x/q. bitki yağı içmək bağırsaqların işləməsinə səbəb olur.

Tərəvəz və meyvələrdən olan şirələr bağırsaq işini normallaşdırır. Şirənin müalicəsi qəbizliklə mübarizənin ən təhlükəsiz yollarından biri hesab olunur.

Çuğundur suyu güclü laksatif təsir göstərir. Belə suyu təmiz formada içmək yalnız mədə xəstəlikləri olmadıqda mümkündür. Mədədən patoloji varsa, çuğundur suyu yerkökü suyu ilə 1: 1 nisbətində seyrəldilməlidir. Gündə iki dəfə 50 ml hazırlayıb içə bilərsiniz. Bütün bu vasitələr qəbizliyin qarşısını almaq üçün ən faydalı üsullardır.

