Balı bananla qarışdırıb yedikdə inanılmaz faydalarının olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həkimlər immuniteti təbii yolla qaldrımaq üçün aşağıdakı reseptdən istifadə etməyi məsləhət görürlər:

2 ədəd bananı əzin. 2 xörək qaşığı bal əlavə edərək qarışdırın. Üzərinə 400 ml su töküb, 30 dəqiqə saxlayın. Qarışığı 4 hissəyə bölüb gün ərzində qəbul edin.

Eyni zamanda, ballı banan antioksidantlarla zəngindir, xərçəngin əmələ gəlməsinin və ürək xəstəliklərinin yaranmasının qarşısını alır.

