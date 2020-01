“Facebook” yenidən çökdü

Dünyanın bir sıra ölkələrinin “Facebook” istifadəçiləri sosial şəbəkənin işində nasazlıqla qarşılaşıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur internet-resurslarda nasazlıqları izləyən “Downdetector” saytı məlumat yayıb.

Portalın məlumatına görə, problemlər təxminən Bakı vaxtı ilə saat 16.00-da yaranıb. Nasazlıqlar daha çox ABŞ-da, Fransada, Polşada, Belçikada və Böyük Britaniyada qeydə alınıb.

“Downdetector”un məlumatına görə, istifadəçilərin 69%-i xəbər lentində problemlərlə qarşılaşıblar, istifadəçilərin 15%-i sosial şəbəkənin fəaliyyətsizliyindən şikayət ediblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda da “facebook” istifadəçiləri sosial şəbəkənin fəaliyyətində problemlərlə üzləşiblər. (report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.