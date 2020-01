Gürcüstanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Levan İzoriya istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü “Post” televiziyasına açıqlamasında bildirib. İzoriyanın sözlərinə görə, o istefa ərizəsini Baş nazirə artıq təqdim edib. İzoria bundan sonra Gürcüstanın Almaniyadakı səfiri vəzifəsində çalışacaq.

Qeyd edək ki, İzoria 2016-2019-cu illərdə Müdafiə naziri işləyib. Ötən il isə o, Kəşfiyyat Xidmətinə rəhbər və Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin olunub.

Anar / Metbuat.az

