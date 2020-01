Xalq artisti Arif Quliyev bu dəfə ailəsi ilə kamera qarşısına keçib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Evdəkilərə salam" verilişini evində qonaq edən aktyor həyat yoldaşı Gülzarla sualları cavablandırıb. O bildirib ki, 42 ildir ailəlidir:

"Tibb texnikomunda konsertə getmişdim. Zalda hamı gülürdü, təkcə Gülzardan başqa. Diqqətimi çəkdi, onu tapdım, elçi getdik və ailə qurduq".

Milli.Az

