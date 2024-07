Avtomobil qəzası keçirən aparıcı Aytən Səfərova efirdən uzaqlaşdıqdan sonra yeni işlə məşğul olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı o, özü məlumat yayıb. Aparıcı bildirib ki, bundan sonra onlayn dərslər verəcək.

O, aparıcı olmaq istəyənlərə səlist danışığı, diksiya və düzgün tələffüzü öyrədəcəyini əlavə edib.

