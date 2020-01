Nazirlər Kabineti “Xüsusi rabitə növlərindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və “Hökumət rabitəsindən istifadə Qaydaları”nın və “Xüsusi dövlət rabitəsindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” qərarının ləğv edilməsi barədə qərar verib.

"Report"un xəbərinə görə, qərarı Baş Nazir Əli əsədov imzalayıb.

Qərarla “Xüsusi rabitə növlərindən istifadə Qaydaları” təsdiq edilib.



