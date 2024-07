Avro 2024 qızışır: Sizcə, kuboku qaldıran favorit kim olacaq?

Avro 2024-ün pley-off mərhələləri qarşımızdadır və Almaniyanın 1/4 finala yüksəlməsi ilə hər kəsdə sual yaradır: Beləliklə, çempionluq kubokunu tutmaqdan qürur duyacaq şanslı komandanın kim olacağını təxmin etmək çətindir. Turniröncəsi favoritləri olan Fransanın sıradan çıxması ilə tədricən yeni bir sıra yaranır. Hazırkı hallda və mümkün qarşılaşmalara əsaslanaraq, iddiaçıları nəzərdən keçirək. Birlikdə bahis edin https://melbet-az.org/az/slots və xoş bonuslar əldə edin.

Qrup mərhələlərində bəzi zəif çıxışlara baxmayaraq, İngiltərə hələ də mərc bazarında liderdir. Onlar gənc və istedadlı komandalarından biridilər və İngiltərənin Qızıl top mükafatına iddia olunan oyunçulardan biri - Jude Bellinqhemdir. Bunu baxmayaraq, bəzi əsas oyunçularının zədələri ilə müşayiət olunan arxa hissədəki zəif hissəni Axilles dabanı adlandıra bilərik. Son oyunlarında yaxşılaşma əlamətləri göstərən İsveçrə 1/4 finalda qarşılaşa biləcək digər komandadır.

İspaniya çox peşəkardır və çox səs-küy yaratmır. Qruplarında üstünlük təşkil etdilər, maksimum xal topladılar və komandaya qarşı hərtərəfli mütəşəkkil və çətin qol nümayiş etdirdilər. Pedri yarımmüdafiədə yaradıcı qüvvə və təcrübəli Alvaro Morata isə komandada qol vurmaq seçimi olaraq qalırlar. İspaniya mümkün yarımfinal matçı Almaniyaya qarşı ola bilər və bu, izləmək üçün bir zövq olardı.

Öz meydançasının dəstəyi Almaniya üçün böyük bir təkan və dogma publika izdihamı almanlar üçün vasitə ola bilər. Onlar hələ də ən yaxşı formada olmasalarda, lakin sona qədər mübarizə ruhları hələ də içlərindədir. Jamal Musiala və Florian Wirtz kimi yeni istedadlar çox lazım olan yaradıcılığı və Manuel Noyer kimi təcrübəli oyunçular isə lazımi gücü komandaya gətirirlər. Beləliklə, onların İspaniya və Gürcüstanın qalibi ilə 1/4 final matçı dönüş nöqtəsi olacaq.

Avstriyanın qrup mərhələsindəki şokedici çıxışını da unutmaq olmaz. Bu komanda yüksək təzyiqi sevən və buna görə də izləmək üçün əyləncəli olan hücumçu tərəfdir. Marko Arnautović Avstriyanın əsas oyunçusu və Florian Kainz və Xaver Schlager meydançanın ortasındakı yaradıcı qüvvə olaraq qalırlar.

Hollandiyada Virgil van Dijkın müdafiəsi ilə və Memfis Depayın hücumu ilə başlayan güclü komandadır. Onların 1/4 finalda Rumıniya ilə mümkün qarşılaşması güclərini sınayacaq.

İngiltərə ən dərin istedad bazası ilə malikdir, lakin problemlər/suallarıda vardır. İspan təcrübəsi, onların taktiki səriştəsi və oyunçuların “küçə” ağıllılığını istisna etmək olmaz. Öz meydançası üstünlüyü Almaniyanı ehtimal olunan qalib edən mübarizədə böyük rol oynaya bilər, lakin Avstriya və Hollandiya yüngül qəbul edilməməlidir. Nəhayət, çempionlar pley-off mərhələsinin təzyiqi daha yaxşı idarə edə bilən, yaxşı çıxışlarını davam etdirə bilən və vaxtı çatanda şansı ələ keçirə bilən komanda olacaq. Avro 2024-ün yarışması hələ də davam etsə də, növbəti həftələr olduqca maraqlı olacaq.

Dörddəbir final və yarımfinal cütlükləri titul yarışına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcək:

Avropanın önə çıxan komandaları Avro 2024 səyahətinə başladı və pley-off mərhələləri daha da həyəcanlı olacaq. İngiltərə favorit olaraq qalarkən, İspaniya, Almaniya, hətta Avstriyanın arxada qalmayan komandaların da şansı var. Zədə məsələsi ilə məşğul olan, taktikanı yaxşı dəyişdirən və komandanın ruhuna hakim olan qalib olacaq. Növbəti bir neçə həftə, həqiqətən, bu iddiaçıların hər birinin xarakteri haqqında çox şey izah edəcək, çünki təzyiq getdikcə daha çox artacaq.

Komandaların forması və strateji qarşıdurmaların həlli bir yana, individual oyunçuların bacarığı və iradəsi Avro 2024-ün qalibini müəyyən edə biləcək əsas amillərdir.

Fərdi parlaqlıq. Bəzi oyunçuların Kilian Mbappe kimi inanılmaz qol vuran (Fransa növbəti mərhələyə keçə bilməsədə) və Almaniya üçün oynuyan Camal Musiala kimi rəqibləri driblinqlə keçirən inanılmaz oyunları olub. Ulduz oyunçudan gələn dramatik fikir oyunun gedişatını dəyişdirə və komandanın qalib gəlməsinə səbəb ola bilər.

Mental dayanıqlığı. Futbola, xüsusən də pley off futboluna gəldikdə, təzyiq çox yüksək ola bilər. ''Ev'' azarkeşləri qarşısında oynamağın təzyiqinin öhdəsindən gələ bilən, sakit təfəkkürə sahib olan və geriyə qayıtmaq qabiliyyəti çox güclü komandalar. Müsbət təfəkkürə və döyüş ruhuna malik komanda texniki cəhətdən daha yaxşı komanda üzərində qələbə çalacaq və ya komanda çətin vəziyyətdən keçəcək.

Doğma meydaçanın üstünlüyün hər iki tərəfi. Bəzən deyirlər ki, ev meydanı həm güc həm də zəiflik ola bilər. Buna baxmayaraq, ehtiraslı publika izdihamının komandanı çox motivasiya edə bilməsi ehtimalı var, eyni zamanda, onlara böyük təzyiq də edə bilər. Gözləmə güclü bir yükdür, xüsusən də Almaniya zəif performans göstərəndə. Bu təzyiq və kütlənin enerjisini düzgün istiqamətləndirmək onların nailiyyətləri üçün mühüm amil olacaqdır.

Qrup mərhələlərinin sonunda yaxşı formada olan komandalar psixoloji cəhətdən inamlı ola bilər. Mükəmməl rekorda malik İspaniya özünə güvənən komandadır və İngiltərənin inteqrasiya etməyə başlayan İsveçrə komandası üzərində qələbə qazanması onların çempionluq şanslarını gücləndirəcək.

Futbolun məşhur və gözəl oyun olması onun çox gözlənilməz olmasıdır. Sarı və qırmızı vərəqələr, zədələr və hətta bəzi uğurlu hadisələr oyunu və onun nəticəsini dəyişə bilər. Komandalar və onların mümkün nəticələri haqqında yuxarıda göstərilən bütün təhlillərə baxmayaraq, futbol sürprizlər oyunudur və çempionat zamanı hər şey ola bilər.

