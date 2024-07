Aktyor Müşviq Şahverdiyevin "Xəzər TV"də efirə gedən proqramı yayımını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Biş-düş" adlı proqram artıq uzun müddətdir efirə getmir.

Müşviq əvvəl proqramı aktyor İlkin Misgərli ilə birlikdə aparsa da, sonradan İlkin layihədən ayrılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.