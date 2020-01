Koronavirus avtomobil istehsalçısı şirkətlərini Çindən UZAQLAŞDIRIR

Nəhəng avtomobil istehsalçıları yayılmaqda olan koronavirus səbəbindən işçilərini Çindən geri çağırır və ölkədə ümumiyyətlə istehsalın dayandırılması nəzərdən keçiririlər.

Metbuat.az xarici mediaya əsasən xəbər verir ki, ölkədə avtomobil istehsalı Çində qeyd olunan Yeni ili bayramı ərəfəsində (25 yanvar – red.) dayanmışdı. Bu həftə istehsala yenidən başlanılmalı idi ki, sözügedən proses hələ də bərpa olmayıb.

"Honda Motor" və "PSA Group" kimi nəhəng avtomobil istehsalçıları koronavirusun yayılmasının episentri olmuş Vuxan şəhərindən işçilərini geri çağırır.

Bunda başqa, “Nissan” şirkəti də işçilərinin əksər hissəsini ailələri ilə birlikdə geri çağırmağı planlaşdırır.

