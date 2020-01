21 gün əsgərlik edən Can xidmətdən qayıtdı - FOTO

"Bədəlli əsgərlik" sistemindən yararlanan türkiyəli aktyor Can Yaman hərbi xidmətdən yeni fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, İzmirin Bornova ərazisində əsgərlikdə olan sənətçi anası ilə çəkdirdiyi şəklinə "Canım anam" şərhini yazıb.

Qısa zaman ərzində 800 mindən çox "like" toplayan aktyora 22 mindən çox şərh gəlib.

Qeyd edək ki, Türkiyədəki "bədəlli əsgərlik" xidmətinin qiyməti 31 min lirədir. ( 8 min 962 manat - red.). Bu sistemdən daha çox məşhurlar istifadə edir. Bununla da olnlar cəmi 21 gün əsgərlik çəkirlər.

