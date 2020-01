Sonuncu dəfə "Çarpışma" serialında rol alan aktrisa Melisa Aslı Pamuk ekranlara geri qayıdır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bir müddətdir Niderlandda yaşayan aktrisa yeni layihə üçün Türkiyəyə gəldiyini bildirib.

Ancaq Melisa serial barədə açıqlama verməyib.

Onun Sərkan Çayoğlu ilə birgə "Yeni hayat" serialında rol alacağı iddia olunur.

Milli.Az

