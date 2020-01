Müğənni Enrike İqlesisas yenidən ata olacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə İspaniya televiziyalarının birində məlumat verilib.

Tennisçi Anna Kurnikova ilə sevgili olan ifaçının övladı mart ayında dünyaya gələcək.

Doğulacaq körpənin cinsiyyəti isə açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün 2017-ci ildə əkiz övladları dünyaya gəlib.

Milli.Az

