Türkiyəli aktyor Kadir Doğulu geyim markalarından birinin siması seçilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktyor bunun müqavilində 1 milyon lirə (təxminən 285 min manat) pul qazanacaq.

Hazırda Mayamidə olan K.Doğulu çəkilişdən fotoları sosial şəbəkədə yayımlayıb.

Xatırladaq ki, geyim markasının daha öncəki siması Alp Navruz olub.

