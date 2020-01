5G-ni dəstəkləyən ən ucuz smartfonun adı açıqlandı

5G şəbəkə texnologiyasını dəstəkləyən ən ucuz smartfonun adı açıqlanıb.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu xüsusiyyətlərə cavab verən smartfon Xiaomi Mi Mix 3 5G olub.

Xiaomi şirkətinin Xiaomi Mi Mix 5G modelinin qiyməti 300 ABŞ dollarından daha aşağıdır. Qacet 6,39 düymlük displeyə, Snapdraggon 855 çipinə və 6 GB-lıq operativ yaddaşa sahibdir.

Qeyd edək ki, bu smartfon 2019-cu ildə istehsal edilib. Cihazın başlanğıc qiyməti 500 ABŞ dolları olub, daha sonra isə şirkət flaqman seriyasını bağladığına görə 300 dollara endirib.

Milli.Az

