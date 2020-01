Tinder tanışlıq saytına təhlükəsizliklə bağlı yeni funksiya əlavə ediləcək.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda "The Wall Street Journal" məlumat yayıb.

Yeni funksiya həyəcan (alarm) adlanır. İstifadəçi saytda tanış olduğu biri ilə görüşdükdə təhlükə hiss etsə, bu funksiya vasitəsilə polisə müraciət edə biləcək.

Yeni funkiya fevral ayından etibarən ABŞ-da, daha sonra isə bütün ölkələrdə tətbiq ediləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.