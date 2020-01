Bugatti yeni model hazırlayıb

Bugatti şirkəti Instagram sosial şəbəkəsində üzərində örtük olan avtomobilin şəklini dərc edib. Şəklə verilmiş şərhdə "2020-ci il - Bugatti ilidir" sözləri yazılıb. Bu yolla istehsalçı yeni hiperkarın peyda olacağına işarə edib.

Yeni hiperkarın tamamilə yeni model və ya Chiron hiperkarının növbəti versiyası olduğu məlum deyil. Böyük ehtimalla, örtüyün altında La Voiture Noire hiperkarı gizlədilibdir. Yeganə nüsxədə buraxılmış hiperkar keçən ilin martında Cenevrə avtosalonunda prototip qismində debüt etmişdi.

Milli.Az

