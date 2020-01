Moskvanın Domodedova aeroportunda “S7” aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi təcili eniş edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə BAZA “Telegram” kanalı xəbər yayıb. İlkin məlumatlara görə, pilotlar sərnişinlərdən birinin özünü və bütün təyyarəni partlatmaq istədiyini bildirib.

Təyyarə Rusiyanın Simferopol şəhərindən Moskvaya uçurmuş.(oxu.az)

