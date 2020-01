Kişi boşandığı həyat yoldaşını ''kislota'' ilə YANDIRDI - FOTO

Rusiyada həyat yoldaşından boşanan kişi, qadını və onun iş yerini yandırıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Rusiyanın Solikamsk şəhərində kişi boşandığı həyat yoldaşının üstünə yandırıcı maddə töküb. Hadisə qadının işlədiyi marketin kameralarında görüntülənib.

Belə ki, marketə gələn kişi keçmiş həyat yoldaşının kassaya yaxınlaşmasını gözləyib. Kişi qadının yaxınlaşmasının ardından əlindəki yandırıcı maddəni onun üstünə töküb. Qadın arxa otağa qaçaraq uzaqlaşmaq istəsə də kişi onu alovla yandırıb. Dəhşətli hadisəni törədən kişi qaçsa da polis tərəfindən saxlanılıb. Yandırılan qadın isə xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. (ölkə.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.