"Kimyagər"in müəllifi yeni kitabını cırdı

Braziliyalı yazıçı Paulo Koelyo vertolyot qəzasında həlak olan məhşur amerikalı basketbolçusu Kobi Brayantla birgə işlədiyi uşaq kitabının qaralamasını cırıb.

Trend-in məlumatına görə, P.Koelyo daha əvvəl bildirib ki, o, "Kimyagər"in pərəstişkarı, vertolyot qəzasında həlak olan məhşur amerika basketbolçusu Kobi Brayantla birgə uşaqlar üçün kitab üzərində çalışıb.

Yazıcı deyib: "Əziz Kobi Brayant, sən dahi idmançıdan daha böyük bir kəs olmusan. Mən səninlə işləyərək çox şey oyrəndim. Men elə indicə bu qarayazmaları məhv edəcəyəm, çünkü artıq bu kitab mənasını itirib".

Onun sözlərinə görə, K.Brayant bu kitabla sosial imtiyazlardan məhrum olan uşaqlara idmanın bəlaları dəf etməyə kömək edə biləcəyini göstərmək istəyirdi və ümumiyyətlə bir sıra yazıçılarla idman haqqında kitablar silsiləsi üzərində çalışırdı.

Xatırladaq ki, Kobi Brayant 26 yanvarda vertolyot qəzasında həlak olub.

