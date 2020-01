Aşıq Samirə Əliyeva ilk dəfə qızı Məfruzənin fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, doğum gününü qeyd edən övladına "Allahın mənə bəxş etdiyi ilk ən böyük sevincim, dünyaya gəlişin mübarək" sözləri ilə təbrik edib. Həmkarları da Samirənin təbrikinə qoşulublar.

Qeyd edək ki, Məfruzə sənətçinin birinci evliliyindən dünyaya gəlib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.