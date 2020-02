"Arsenal" heyətinə yeni oyunçu cəlb edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, London təsmilçisi "Southempton"dan Sedrik Suareşi icarəyə götürüb. Portuqaliya millisinin üzvü mövsümün sonuna qədər "topçular"da çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, 21 yaşlı müdafəçi bu mövsüm Premyer Liqada 16 oyuna çıxıb və bir qol ötürməsi ilə yadda qalıb.

Milli.Az

