"Barselona" yeni transfer edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, "Braqa"nın hücumçusu Fransişku Trinkayla 2025-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. 20 yaşlı futbolçu mövsümün sonuna qədər "Braqa"da çıxış edəcək, iyul ayında isə "Barselona"ya qoşulacaq.

İspaniya mətbuatı "Barsa"nın bu transfer üçün 31 miyon avro ödədiyini yazıb.



Qeyd edək ki, "Trinkay" bu mövsüm"Braqa"da 11 oyuna 2 qol vurub.

Milli.Az

