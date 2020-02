Bakı. Trend:

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən indiyə qədər 27975 ipoteka krediti verilib.

Fonddan Trend-ə verilən məlumata görə, verimiş ipoteka kreditlərinin məbləği 1 milyard 396 milyon 76 min 643 manatdır.

Zəmanət verilmiş kreditlərin ümumi məbləği 69 milyon 724 min manat, dövriyyədə olan istiqrazların ümumi məbləği isə 718 milyon 166002 manatdır.

