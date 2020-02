55 yaşlı Monika Belluccinin və 53 yaşlı Vinsen Kasselin qızı Deva Kassel bir neçə ildir ki, "Dolce&Gabbana" markası ilə əməkdaşlıq edir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, tez-tez marka şoularında görünən qız bu dəfə "Dolce Shine" ətirinin siması olub.

Əlində parlaq çiçək dəsti ilə ağ krujeva paltarda poza verən 15 yaşlı Devanın iştirakı ilə çəkilişlər İtaliyada baş tutub.

Milli.Az

