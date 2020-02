Daha bir azərbaycanlı məşhur övladının nişanı oldu - Yaxın vaxtlarda toy olacaq - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri "Hər şey daxil"in efirində Hacı Nuran Xalq artisti Natiq Şirinovla dostluğundan danışarkən deyib.

Xeyriyyəçi-aparıcı hətta xalq artistinin oğlunun bu yaxınlarda nişanı olduğu müjdəsini də verib:

"Təzəlikcə bizim Ümid oğlumuzun nişanı oldu. İnşəAllah tez bir zamanda toy olacaq. Mən özüm getmişdim "Hə"riyə. Şükür Allaha, "yox" sözü demədilər".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

